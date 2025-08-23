Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    23 серпня, 2025

  • 20.5°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 23 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 20.5° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 гектарів

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС

На Миколаївщині попри зливу за добу спалахнуло 59 пожеж, більшість із них — на відкритих територіях. Вогонь охопив понад 89 гектарів.

За інформацією пресслужби обласного управління ДСНС, чотири займання сталися у житловому секторі.

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС

Особливо небезпечними були дві пожежі у Вознесенському районі: в селі Новогригорівка Дорошівської громади та у селі Водяне Єланецької громади. Там горів сухостій, полум’я швидко поширилося й підійшло впритул до житлових будинків. Рятувальникам довелося буквально «виривати з вогню» майно місцевих жителів.

Вогнеборцям вдалося зберегти від знищення п’ять житлових будинків, шість господарчих споруд і гараж. Водночас згоріли кілька сараїв та нежитлові будівлі, які не використовувалися. Площа пожеж у цих селах склала 15 та 10 гектарів відповідно.

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.

Останні новини про: Пожежі

У Мукачеві другий день гасять пожежу після російського удару
На Миколаївщині за добу сталося 36 пожеж: на одній з них загинув чоловік
На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком
На Миколаївщині за добу сталося 36 пожеж: на одній з них загинув чоловік
У Мукачеві другий день гасять пожежу після російського удару

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

Україна втратила пілота винищувача МіГ-29: загинув при заході на посадку

Удари дронами по Галицинівській громаді: в ОВА розповіли про стан пораненого

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay