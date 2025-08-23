На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 гектарів

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС

На Миколаївщині попри зливу за добу спалахнуло 59 пожеж, більшість із них — на відкритих територіях. Вогонь охопив понад 89 гектарів.

За інформацією пресслужби обласного управління ДСНС, чотири займання сталися у житловому секторі.

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС

Особливо небезпечними були дві пожежі у Вознесенському районі: в селі Новогригорівка Дорошівської громади та у селі Водяне Єланецької громади. Там горів сухостій, полум’я швидко поширилося й підійшло впритул до житлових будинків. Рятувальникам довелося буквально «виривати з вогню» майно місцевих жителів.

Вогнеборцям вдалося зберегти від знищення п’ять житлових будинків, шість господарчих споруд і гараж. Водночас згоріли кілька сараїв та нежитлові будівлі, які не використовувалися. Площа пожеж у цих селах склала 15 та 10 гектарів відповідно.

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.