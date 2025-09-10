На Миколаївщині двоє чоловіків загинули у пожежі в приватному будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстрації

Вночі 10 вересня в селі Комісарівка Миколаївського району загорівся приватний будинок.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих 65-річного та 40-річного чоловіків. Вогонь знищив 60 квадратних метрів будинку.

Того ж дня рятувальники загасили ще одну пожежу даху житлового будинку у селі Новосафронівка Новоодеської громади. Там вигоріло 85 квадратних метрів.

Крім цього, двічі горіла суха трава у Миколаєві та Миколаївському районі, а за межами села Калинівка Воскресенської громади палали пожнивні залишки на площі майже 3 гектари. Причини загорянь встановлюються.

Нагадаємо, що за добу до цього, на Миколаївщині також горіли приватні будинки, у пожежах загинули двоє людей.

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйони гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.