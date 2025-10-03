  • пʼятниця

Три пожежі за добу: на Миколаївщині горіли лазня, суха трава та покинута будівля

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У Баштанському районі Миколаївщини уламки безпілотника спричинили пожежу. Горіли суха трава, сіно та господарча споруда.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Південноукраїнську загорілося перекриття лазні на площі 5 квадратних метрів. Ще один випадок стався в Центральному районі Миколаєва — там тлів диван у покинутій будівлі на площі 2 квадратних метри. Причини двох останніх пожеж з’ясовують.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що за дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області виникло 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталось 2872 випадки.

