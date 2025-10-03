Три пожежі за добу: на Миколаївщині горіли лазня, суха трава та покинута будівля
9:39, 03 жовтня, 2025
У Баштанському районі Миколаївщини уламки безпілотника спричинили пожежу. Горіли суха трава, сіно та господарча споруда.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У Південноукраїнську загорілося перекриття лазні на площі 5 квадратних метрів. Ще один випадок стався в Центральному районі Миколаєва — там тлів диван у покинутій будівлі на площі 2 квадратних метри. Причини двох останніх пожеж з’ясовують.
Слід зазначити, що за дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області виникло 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталось 2872 випадки.
