З початку року на Миколаївщині сталося найбільше пожеж через необережне поводження з вогнем
- Даріна Мельничук
18:18, 25 вересня, 2025
За дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області сталося 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталося 2872 випадки.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Найпоширенішою причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем — 3062 випадки.
Також причинами пожеж були:
- підпали — 481;
- обстріли — 79;
- займання від технічних джерел малої енергії — 32;
- пустощі дітей — 26;
- інші причини — 48.
Рятувальники наголосили, що більшість пожеж спричиняє людська недбалість, яка становить загрозу для довкілля та безпеки мешканців.
«Кожна недопалена цигарка, залишене багаття чи підпал сухої трави — це ризик перетворення кількох секунд легковажності у години боротьби з вогнем», — зазначили рятувальники.
Раніше в ДСНС Миколаївської області зазначали, що за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.
