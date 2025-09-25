  • четвер

З початку року на Миколаївщині сталося найбільше пожеж через необережне поводження з вогнем

Пожежа поля в Миколаївській області. Ілюстраційне фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа поля в Миколаївській області. Ілюстраційне фото: ДСНС Миколаївщини

За дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області сталося 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталося 2872 випадки.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найпоширенішою причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем — 3062 випадки.

Також причинами пожеж були:

  • підпали — 481;
  • обстріли — 79;
  • займання від технічних джерел малої енергії — 32;
  • пустощі дітей — 26;
  • інші причини — 48.

Рятувальники наголосили, що більшість пожеж спричиняє людська недбалість, яка становить загрозу для довкілля та безпеки мешканців.

«Кожна недопалена цигарка, залишене багаття чи підпал сухої трави — це ризик перетворення кількох секунд легковажності у години боротьби з вогнем», — зазначили рятувальники.

Раніше в ДСНС Миколаївської області зазначали, що за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.

