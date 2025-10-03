  • пʼятниця

Вночі на Миколаївщині збили два «Шахеди», уламки спричинили пожежу

Фото: unian.uaНа Миколаївщині вночі збили два безпілотники. Фото: unian.ua, для ілюстрації

Вночі 2 жовтня у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили два безпілотники «Shahed».

Унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі виникла пожежа і була пошкоджена господарча споруда, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни шість разів атакували дронами-камікадзе Очаківську громаду та двічі обстрілювали Куцурубську громаду з артилерії. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що 30 вересня російські війська також атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.

