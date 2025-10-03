Вночі на Миколаївщині збили два «Шахеди», уламки спричинили пожежу
- Марія Хаміцевич
7:55, 03 жовтня, 2025
Вночі 2 жовтня у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили два безпілотники «Shahed».
Унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі виникла пожежа і була пошкоджена господарча споруда, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі росіяни шість разів атакували дронами-камікадзе Очаківську громаду та двічі обстрілювали Куцурубську громаду з артилерії. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, що 30 вересня російські війська також атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.
