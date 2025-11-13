  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 10°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині знову горіло житло: від вогню постраждали три будинки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби, 12 листопада, на території Миколаївської області рятувальники загасили чотири пожежі, три з яких сталися у житлових будинках.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Південноукраїнську горіли меблі та системний блок комп’ютера в кімнаті квартири на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки. Вогнеборці загасили займання на 2 квадратних метрах.

У Миколаєві загорівся балкон квартири на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів.

У Баштанці на четвертому поверсі п’ятиповерхівки зайнялися речі домашнього вжитку. Місцеві рятувальники загасили полум’я на площі 3 квадратних метрів.
За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час паління. У двох попередніх випадках причини загорянь з’ясовуються. Також того ж дня у Миколаєві горіло сміття в нежитловій будівлі, яка не експлуатується.

Нагадаємо, що з початку 2025 року у Миколаївській області сталося 656 пожеж у житловому секторі. За даними рятувальників, переважна більшість загорянь сталася через людську недбалість.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві за добу двічі горіли квартири та сміття
На Миколаївщині за добу горіли будинок, авто та відкрита територія
У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинула 90-річна жінка
Реклама

Читайте також:

новини

У Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування

Альона Коханчук
новини

На Намиві ремонтують тротуар біля школи і дитсадка — на це витратять ₴3,1 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ветерани зустрілися з місцевими роботодавцями, щоб дізнатися про можливості працевлаштування

Даріна Мельничук
новини

«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути

Анна Гакман
новини

Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинула 90-річна жінка
На Миколаївщині за добу горіли будинок, авто та відкрита територія
У Миколаєві за добу двічі горіли квартири та сміття

Удар «Шахедом» по Миколаєву: шестеро поранених, троє у важкому стані

Антивандальні та довговічні: «Миколаївські парки» пояснили вартість нових лавок у Миколаєві

4 години тому

У Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування

Головне сьогодні