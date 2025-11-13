На Миколаївщині знову горіло житло: від вогню постраждали три будинки
14:00, 13 листопада, 2025

Минулої доби, 12 листопада, на території Миколаївської області рятувальники загасили чотири пожежі, три з яких сталися у житлових будинках.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
У Південноукраїнську горіли меблі та системний блок комп’ютера в кімнаті квартири на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки. Вогнеборці загасили займання на 2 квадратних метрах.
У Миколаєві загорівся балкон квартири на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів.
У Баштанці на четвертому поверсі п’ятиповерхівки зайнялися речі домашнього вжитку. Місцеві рятувальники загасили полум’я на площі 3 квадратних метрів.
За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час паління. У двох попередніх випадках причини загорянь з’ясовуються. Також того ж дня у Миколаєві горіло сміття в нежитловій будівлі, яка не експлуатується.
Нагадаємо, що з початку 2025 року у Миколаївській області сталося 656 пожеж у житловому секторі. За даними рятувальників, переважна більшість загорянь сталася через людську недбалість.
