МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Проєкт реконструкції КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», скриншот з підсумкової презентації Миколаївської ОВА

Міністерство охорони здоров’я здійснюватиме відбір підрядної організації, а також буде контролювати будівництво першої черги реконструкції Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Дане рішення прийняли на засіданні постійної комісії з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики, пишуть «МикВісті».

Як відомо, на реконструкцію КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» планують витратити 614, 8 мільйона гривень. Проєкт реконструкції розділений на 4 черги, до яких включені будівництво хірургічного, діагностичного, інфекційного, адміністративного та амбулаторного корпусів, харчоблоку, готелю та центрального стерилізаційного відділу. Перша черга передбачає добудову третього поверху і облаштування двох ліфтів.

— Планується, що Міністерство охорони здоров’я візьме на себе відбір підрядної будівельної організації для виконання робіт, укладення відповідного договору та здійснення оплати за ним. МОЗ також відповідатиме за загальну координацію будівництва та контроль його виконання, зокрема через технічний нагляд, який буде забезпечуватися фаховою інженерною компанією на підставі окремого договору, — сказала Тетяна Лабарткава, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради.

Реалізація проєкту орієнтовно складатиме 1,55 мільярдів гривень, скриншот з підсумкової презентації Миколаївської ОВА

Водночас частина функцій залишиться за комунальним підприємством обласної ради — дирекцією з капітального будівництва та реконструкції.

— Функції, які покладаються на наше комунальне підприємство — виконання функцій замовника будівництва, які передбачені чинним законодавством за виключенням частини функцій, які покладені на МОЗ. Забезпечення авторського нагляду шляхом укладення відповідних договорів. І далі вже передавання виконавців робіт з будівництва всіх документацій, в тому числі підготовка будівельного майданчика, — пояснила Тетяна Лабарткава.

За словами Тетяни Лабарткавої, проєкт передбачає чотиристоронню угоду між Миколаївською обласною радою, МОЗ, обласною військовою адміністрацією та комунальним підприємством Дирекція з капітального будівництва та реконструкції Миколаївської обласної ради.

Обласна дитяча лікарня у Миколаєві

У липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За декілька місяців після цього за місцем роботи та проживання головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у межах кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею: підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Через чотири дні після обшуків заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про цю ситуацію. А сам Олександр Пліткін сказав, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Водночас постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

У квітні 2025 року стало відомо, що на реконструкцію КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» планують витратити 614, 8 мільйонів гривень. Замовником робіт виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

Зокрема, запланована модернізація хірургічного корпусу К-3 в рамках четвертої черги будівництва. У корпусі передбачено провести демонтажні та земляні роботи. Підрядник має у подальшому провести загальнобудівельні роботи, встановити вікна, двері, провести внутрішнє оздоблення. Зокрема утеплення та опорядження фасаду і покрівлі.

Крім того, надалі мають встановити хірургічне обладнання, провести монтажні роботи та облаштувати підвальне приміщення.