В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії
- Новини Одеси
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
23:11, 28 листопада, 2025
-
В Одесі 26 листопада за межами підрозділу виявили без ознак життя першокурсника Військової академії.
Про це повідомило керівництво навчального закладу.
У академії зазначили, що керівництво співпрацює зі слідчими органами, а також призначило службове розслідування інциденту. За його попередніми результатами вже підготовлена низка кадрових рішень.
Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як самогубство, однак розглядається й інша версія — можливе перевищення службових повноважень. У академії пообіцяли, що у разі підтвердження всі причетні понесуть відповідальність відповідно до закону, наголосили в академії.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух. Повідомляється, що під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, вибухнув невідомий предмет, що був у особистих речах відвідувача.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.