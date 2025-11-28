  • субота

В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії

Військові ведуть нотатки. Ілюстративне фото: РБК-УкраїнаВійськові ведуть нотатки. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Одесі 26 листопада за межами підрозділу виявили без ознак життя першокурсника Військової академії.

Про це повідомило керівництво навчального закладу.

У академії зазначили, що керівництво співпрацює зі слідчими органами, а також призначило службове розслідування інциденту. За його попередніми результатами вже підготовлена низка кадрових рішень.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як самогубство, однак розглядається й інша версія — можливе перевищення службових повноважень. У академії пообіцяли, що у разі підтвердження всі причетні понесуть відповідальність відповідно до закону, наголосили в академії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух. Повідомляється, що під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, вибухнув невідомий предмет, що був у особистих речах відвідувача.

Мерія Одеси підтвердила порушення у будівництві готелю на Ланжероні та готує позапланову перевірку
В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому
Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві
Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві
В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому
Мерія Одеси підтвердила порушення у будівництві готелю на Ланжероні та готує позапланову перевірку

