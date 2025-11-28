В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії

Військові ведуть нотатки. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Одесі 26 листопада за межами підрозділу виявили без ознак життя першокурсника Військової академії.

Про це повідомило керівництво навчального закладу.

У академії зазначили, що керівництво співпрацює зі слідчими органами, а також призначило службове розслідування інциденту. За його попередніми результатами вже підготовлена низка кадрових рішень.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як самогубство, однак розглядається й інша версія — можливе перевищення службових повноважень. У академії пообіцяли, що у разі підтвердження всі причетні понесуть відповідальність відповідно до закону, наголосили в академії.

