Не дні, а тижні: в «Укренерго» пояснили, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом після атаки РФ

В «Укренерго» пояснили, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом після атаки РФ. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Покращення ситуації з електропостачанням після масованої атаки РФ у ніч проти 6 грудня потребуватиме кількох тижнів.

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, нині тривалість відключень у більшості областей становить не 8 годин, а в рази більше.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася, — сказав Віталій Зайченко.

Зайченко зазначив, що над відновленням мереж працюють енергетичні бригади, однак масштаби руйнувань потребуватимуть більше часу.

— Ситуація досить важка і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись, — зазначив голова правління «Укренерго».

Посадовець переконаний, що покращити ситуацію можуть самі споживачі.

— Зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні прилади лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода, — сказав він.

Раніше в міністерстві енергетики повідомляли, що в ніч проти 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу й передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що у Миколаєві та в області у неділю, 7 грудня, заплановані чергові відключення електроенергії. Залежно від підчерги окремі споживачі можуть залишатися без світла до 17 годин.