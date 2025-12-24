За два дні росіяни запустили майже 100 «Шахедів» по виробничих об’єктах «Укрнафти»

Росіяни запустили майже 100 «шахедів» по виробничих об’єктах «Укрнафти»Фото: ДСНС

Російські війська другий день поспіль атакують нафтогазову інфраструктуру України. За цей час окупанти застосували майже 100 ударних дронів типу Shahed по виробничих об’єктах компанії «Укрнафта».

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Унаслідок атак зафіксовано критичні руйнування, роботу частини обладнання зупинено. На місцях працюють рятувальники та фахівці компанії, які ліквідовують наслідки ударів.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт розпочнуться відновлювальні заходи.

Нагадаємо, російські військові під час масованої атаки на Україну знову завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК.

Також зазначимо, з 23 грудня у Миколаївській області знову запровадили графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).