У Миколаєві викрили підпільне виробництво алкоголю та тютюну. Фото: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві правоохоронці повідомили про викриття підпільних цехів, де незаконно виготовляли та зберігали алкоголь та тютюн з метою подальшого збуту.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, до організації незаконного виробництва був причетний 54-річний місцевий житель, який, перебуваючи на умовному терміні покарання, незаконно закуповував та транспортував етиловий спирт. Готову продукцію під виглядом горілки та коньяку цехи нібито продавали через знайомих мешканців Миколаївської області. За словами правоохоронців, сировину для фальсифікату постачав житель Дніпропетровської області.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання підозрюваниз і в гаражних приміщеннях, у яких нібито працювали цехи, правоохоронці вилучили близько 2700 літрів спиртовмісної речовини, обладнання для виготовлення алкоголю, тару для фасування, документацію та інші речові докази. Також вилучили майже 14 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку та 129 мішків тютюну.

Наразі миколаївцю про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Санкція статей передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що протягом 2025 року до поліції Миколаївської області надійшло понад 227 тисяч звернень від громадян. У середньому повідомлення надходили кожні дві хвилини.