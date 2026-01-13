Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у центрі Херсона

У вівторок, 13 січня, близько 11:00 російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому житловому будинку в Центральному районі Херсона.

Унаслідок прямого влучання в будівлі вибило вікна, зазнали пошкоджень фасад і балкони, а також постраждали квартири. Обійшлося без поранених серед мешканців, повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Наразі у місті тривають роботи з ліквідації наслідків чергової російської атаки. До місця події оперативно прибули працівники ХОКАРС і КП «Парки Херсона», які допомагають жителям провести першочергові відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що минулої доби, росіяни обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранені.