В Одесі через російський обстріл пошкоджено 45 квартир у восьми будинках

Пошкоджений унаслідок російської атаки балкон в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження 45 квартир у восьми житлових будинках.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Зазначається, що у помешканнях вибито 245 вікон, також пошкоджено 31 балконний блок і вхідні двері.

Наразі комунальні служби закривають вибиті вікна плівкою та плитами OSB. По компенсацію за пошкоджене майно вже звернулися 45 мешканців, робота оперативного штабу триває.

Крім того, жителі можуть звернутися по допомогу до Приморської районної адміністрації за телефоном гарячої лінії: 066 736 95 01.

Наслідки російських атак в Одесі. Фото: Одеська міськрада Наслідки російських атак в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, вночі 13 січня російські війська завдали удару по Одесі ударними безпілотниками. В результаті обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено мирних жителів.