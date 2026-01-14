Російський обстріл Одеси пошкодив будівлю консульства Польщі. Фото: tsn.ua

Під час російської атаки на Одесу в ніч на 13 січня було пошкоджено приміщення польського консульства.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевіор.

За його словами, внаслідок обстрілу будівля консульства була пошкоджена, однак серед співробітників установи постраждалих немає. Польський дипломат подякував команді, яка продовжує працювати в Україні попри постійні загрози безпеці.

«Ще одна ніч російського терору. В результаті нічного бомбардування було пошкоджено польське консульство в Одесі. Ніхто з наших співробітників не постраждав, — повідомив Мацей Вевіор.

Нагадаємо, вночі 13 січня російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками. В результаті обстрілів було пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено мирних жителів. Внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження 45 квартир у восьми житлових будинках.