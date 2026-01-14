 Російський обстріл Одеси 13 січня пошкодив будівлю консульства Польщі

  • середа

    14 січня, 2026

  • -5.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -5.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський обстріл Одеси пошкодив будівлю консульства Польщі

Російський обстріл Одеси пошкодив будівлю консульства Польщі. Фото: tsn.uaРосійський обстріл Одеси пошкодив будівлю консульства Польщі. Фото: tsn.ua

Під час російської атаки на Одесу в ніч на 13 січня було пошкоджено приміщення польського консульства.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевіор.

За його словами, внаслідок обстрілу будівля консульства була пошкоджена, однак серед співробітників установи постраждалих немає. Польський дипломат подякував команді, яка продовжує працювати в Україні попри постійні загрози безпеці.

«Ще одна ніч російського терору. В результаті нічного бомбардування було пошкоджено польське консульство в Одесі. Ніхто з наших співробітників не постраждав, — повідомив Мацей Вевіор.

Нагадаємо, вночі 13 січня російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками. В результаті обстрілів було пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено мирних жителів. Внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження 45 квартир у восьми житлових будинках.

Останні новини про: Війна в Україні

FPV-дрони 17 разів атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки
Артилерія, авіація й дрони: РФ обстріляла десятки громад Херсонщини
Лідери G7 планують переконати Трампа підтримати безпекові гарантії для України
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

Аліна Квітко
новини
У пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток

Анна Гакман
новини
Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Юлія Бойченко
новини
Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній

Анна Гакман
новини
Винні підрядники: Сєнкевич пояснив, чому УКС та Департамент ЖКГ не змогли витратити ₴300 млн бюджету

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Лідери G7 планують переконати Трампа підтримати безпекові гарантії для України
Артилерія, авіація й дрони: РФ обстріляла десятки громад Херсонщини
FPV-дрони 17 разів атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки

FPV-дрони 17 разів атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки

Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній

Над Миколаївщиною вночі збили 11 ударних дронів

Світла не буде понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня