За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція ХерсонщиниРосійські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Російські війська упродовж минулої доби обстріляли 26 населених пунктів Херсонської області. Загинула одна людина.

Про це вранці 15 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, внаслідок атак пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків і магазин.

Окремо про дронові атаки повідомив в етері «Єдиних новин» заступник керівника ОВА Олександр Толоконніков, цитує «Суспільне Херсон».

За його словами, минулої доби російські війська спрямували по прибережних населених пунктах області близько 350 дронів-камікадзе, більшість із яких знищили Сили оборони.

— Також зафіксували заліт 20 дронів типу «Мавік», які здійснювали скидання вибухівки. Їх також було знищено, але не всі, — зазначив посадовець.

Крім того, як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, під обстрілами перебували чотири населені пункти Херсонської міської територіальної громади — Херсон, Антонівка, Придніпровське та Комишани.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли, що 13 січня російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому житловому будинку в Центральному районі Херсона.

