На Херсонщині інженера підозрюють у розкраданні майже ₴2 млн під час ремонту доріг

Ремонт доріг. Ілюстративне Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Дніпропетровської області, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до розкрадання близько 2 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту доріг на Херсонщині.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2018 року один із департаментів Херсонської обласної державної адміністрації уклав із підозрюваним договір на здійснення технічного нагляду за ремонтом ділянки автомобільної дороги в межах Херсонського району. Відповідно до умов договору, інженер мав контролювати обсяги та якість виконаних робіт, відповідність використаних матеріалів кошторисній документації, а також перевіряти достовірність вартості робіт.

Втім, за версією слідства, інженер не забезпечив належного контролю та, не перевіривши фактичні обсяги виконаних робіт, підписав акти їх приймання. У результаті до офіційних документів внесли недостовірні відомості щодо обсягів робіт і використаних матеріалів.

За словами правоохоронців, внаслідок цього державному бюджету завдали збитків на суму майже 2 мільйони гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині правоохоронці викрили схему розкрадання понад 5,5 мільйона гривень під час будівництва укриттів.