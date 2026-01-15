 Військова академія в Одесі реформується після самогубства курсанта

Військова академія в Одесі заявила про кадрові рішення після самогубства курсанта: слідство триває

Військова академія в Одесі заявила про кадрові рішення після самогубства курсанта. Ілюстративне фото: РБК-УкраїнаВійськова академія в Одесі заявила про кадрові рішення після самогубства курсанта. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Військовій академії в Одесі ухвалили кадрові рішення щодо керівників, які допустили загибель курсанта першого курсу наприкінці листопада 2025 року. Йдеться про звільнення з посад, пониження у статусі та усунення від роботи з курсантами.

Про це повідомили 13 січня на офіційній сторінці Військової академії у Facebook.

Також у навчальному закладі заявили, що проведуть низку інших реформ, зокрема заміну керівництва за напрямком психологічної підтримки персоналу, глибинний аудит всієї вертикалі управління академії та штатну реорганізацію з оновленням керівництва ключових напрямків.

Нагадаємо, 26 листопада в Одесі за межами підрозділу виявили без ознак життя курсанта першого курсу Військової академії. Правоохоронці тоді попередньо кваліфікували подію як самогубство.

У навчальному закладі зазначили, що до інциденту були причетні інші першокурсники.

«Молоді люди, що зробили свідомий вибір професії офіцера, у прагненні самоствердження проявили жорстокість. Академія від керівника до курсанта рішуче не сприймає подібну поведінку, засуджує її та обурена закидами й звинуваченнями, що заплямовують гідне ім’я наших випускників, педагогів і курсантів», — йдеться у зверненні Військової академії.

Зазначимо, що цю заяву Одеська військова академія оприлюднила вже після публікації медіа hromadske про загибель курсанта Павла Стовбуна, у якій йдеться про можливі знущання з боку інших курсантів. У статті журналісти зазначили, що поліція Рівненської області розслідує справу за статтею про доведення до самогубства неповнолітнього, яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Павло Стовбун. Фото: hromadskeПавло Стовбун. Фото: hromadske
Павло Стовбун. Фото: hromadskeПавло Стовбун. Фото: hromadske

Так, курсантсько-офіцерський Telegram-канал SLON FM повідомляв, що конфлікт розпочався після того, як троє курсантів, серед яких був і Стовбун, нібито вкрали з магазину кілька енергетиків. За словами опитаних курсантів, керівництво навчального закладу дізналося про це, ймовірно, від поліції. За даними Telegram-каналу, п’ятеро сержантів змушували трьох першокурсників їсти з підлоги та пити солону воду, після чого Павла Стовбуна ще й побив старшина іншого курсу. Ці дії, як стверджується, фільмували на телефони.

Крім того, повідомляється, що сержантів, які фігурують у справі про цькування першокурсників, відпустили у зимову відпустку.

Нагадаємо, в Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув’язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

