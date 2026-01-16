Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:39, 16 січня, 2026
-
Підряднику та його пособнику повідомили про підозру у розкраданні близько 425 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту лікарні в Очакові.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, комунальне некомерційне підприємство «Очаківська багатопрофільна лікарня» Очаківської міської ради уклало договір із фізичною особою-підприємцем на проведення ремонтних робіт та укладання плитки у приймальному відділенні медзакладу.
Як зазначають правоохоронці, пособник підрядника, який безпосередньо виконував ремонтні роботи, склав акти робіт із спеціально недостовірними відомостями. Зокрема, до документів включили вартість плитки, яку лікарня придбала раніше і за яку вже сплатили кошти.
У результаті таких дій місцевому бюджету завдали збитків на суму 425 тисяч гривень.
Наразі ФОПу повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану (частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України), а його пособнику — у пособництві, складанні та використанні завідомо підроблених офіційних документів (частина 5 статті 27, частина 4 статті 191, частина 1, 4 статті 358 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше апеляційний суд Миколаєва засудив до 9 років позбавлення волі 63-річного жителя Миколаївщини за пособництво російським військовим у катуванні цивільного населення.
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.