 Підрядника та пособника підозрюють у розкраданні ₴425 тис. на ремонті лікарні в Очакові

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -6.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -6.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові

Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові. Фото: Миколаївська обласна прокуратураПідрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Підряднику та його пособнику повідомили про підозру у розкраданні близько 425 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту лікарні в Очакові.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, комунальне некомерційне підприємство «Очаківська багатопрофільна лікарня» Очаківської міської ради уклало договір із фізичною особою-підприємцем на проведення ремонтних робіт та укладання плитки у приймальному відділенні медзакладу.

Реклама

Як зазначають правоохоронці, пособник підрядника, який безпосередньо виконував ремонтні роботи, склав акти робіт із спеціально недостовірними відомостями. Зокрема, до документів включили вартість плитки, яку лікарня придбала раніше і за яку вже сплатили кошти.

У результаті таких дій місцевому бюджету завдали збитків на суму 425 тисяч гривень.

Наразі ФОПу повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану (частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України), а його пособнику — у пособництві, складанні та використанні завідомо підроблених офіційних документів (частина 5 статті 27, частина 4 статті 191, частина 1, 4 статті 358 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше апеляційний суд Миколаєва засудив до 9 років позбавлення волі 63-річного жителя Миколаївщини за пособництво російським військовим у катуванні цивільного населення.

Останні новини про: Медицина

Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів
Уряд додатково виділив громадам майже ₴3 млрд на школи й лікарні
У Миколаєві відкрили оновлене гінекологічне відділення міської лікарні №1 за майже ₴12 млн
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві відкрили оновлене гінекологічне відділення міської лікарні №1 за майже ₴12 млн
Уряд додатково виділив громадам майже ₴3 млрд на школи й лікарні
Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів

Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

2 години тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні