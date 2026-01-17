Росія атакувала енергетику Одещини
- Новини Одеси
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
9:16, 17 січня, 2026
-
У ніч на 17 січня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару на одному з об’єктів виникли пожежі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, на об’єкті зафіксовано пошкодження, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.