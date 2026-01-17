 Росія вдарила по енергетиці Одещини 16 січня

    17 січня, 2026

    Миколаїв

Росія атакувала енергетику Одещини

Росія атакувала енергетику Одещини. Фото: Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністраціїРосія атакувала енергетику Одещини. Фото: Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації

У ніч на 17 січня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару на одному з об’єктів виникли пожежі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, на об’єкті зафіксовано пошкодження, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.

