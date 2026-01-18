Робота енергосистеми України тримається на трьох АЕС, — Войціцька

Південноукраїнська АЕС. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Вікторія Войціцька заявила, що робота української енергосистеми тримається на трьох атомних електростанціях Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.

Про це вона розповіла в прямому ефірі КИЇВ24.

— Зараз вся країна фактично залежить від роботи трьох атомних станцій: Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької. Якщо одночасно всі три АЕС вийдуть з нашої енергомережі, а я в це, чесно кажучи, не вірю, бо це малоймовірно, тоді можуть виникнути певні проблеми, — сказала Вікторія Войціцька.

Вікторія Войціцька, скриншот з прямого ефіру Київ24

Вона зазначила, що навіть у разі відключення однієї або двох атомних станцій їхнє відновлення відбуватиметься «значно швидше, ніж у попередні роки».

— З іншого боку, потрібно пам’ятати, що для підстанцій та всієї інфраструктури «Укренерго» завдяки допомозі партнерів був сформований стратегічний запас обладнання. Навіть якщо одна чи дві атомні станції будуть відключені від мережі, їхнє відновлення буде значно швидшим, ніж у попередні роки, саме завдяки цьому запасу, — додала вона.

Нагадаємо, у Миколаєві планові відключення електроенергії тривають до 16 годин на день, хоча суттєвих пошкоджень мережі немає. Як повідомив Віталій Кім, відключення є плановими і пов’язані із загальним станом енергетичної системи.