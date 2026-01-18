На Херсонщині почали вирощувати оливки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
23:00, 18 січня, 2026
-
На Херсонщині стартував експеримент із вирощування оливок.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що канадські організації MetaCluster TIASI та GREEK CHALLENGE спільно з фермерськими господарствами регіону посадили перші саджанці оливкових дерев у теплиці.
— Традиційні культури, які раніше були рентабельними, втрачають свою бізнес-привабливість через зниження врожайності у нових кліматичних реаліях, однак їм на зміну приходять рослини, які відчувають себе комфортно у подібних умовах, — написав Олександр Прокудін.
Зазначається, що навесні саджанці пересадять у відкритий ґрунт.
— Для вирощування оливи необхідний особливий температурний режим, добрива та полив, тому тестуємо клімат нашого регіону та випробовуємо технологію на невеликій площі, — додав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв посмертне звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку, який самотужки розміновував поля та збивав російські дрони.
Останні новини про: Херсонщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.