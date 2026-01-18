На Херсонщині почали вирощувати оливки, фото: Oleksandr Prokudin/Facebook

На Херсонщині стартував експеримент із вирощування оливок.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що канадські організації MetaCluster TIASI та GREEK CHALLENGE спільно з фермерськими господарствами регіону посадили перші саджанці оливкових дерев у теплиці.

На Херсонщині почали вирощувати оливки, фото: Oleksandr Prokudin/Facebook На Херсонщині почали вирощувати оливки, фото: Oleksandr Prokudin/Facebook

— Традиційні культури, які раніше були рентабельними, втрачають свою бізнес-привабливість через зниження врожайності у нових кліматичних реаліях, однак їм на зміну приходять рослини, які відчувають себе комфортно у подібних умовах, — написав Олександр Прокудін.

Зазначається, що навесні саджанці пересадять у відкритий ґрунт.

— Для вирощування оливи необхідний особливий температурний режим, добрива та полив, тому тестуємо клімат нашого регіону та випробовуємо технологію на невеликій площі, — додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв посмертне звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку, який самотужки розміновував поля та збивав російські дрони.