Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоїли посмертно звання Героя України

Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоєно звання Героя України. Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертне звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку, який самотужки розміновував поля та збивав російські дрони.

Про це йдеться в Указі, який оприлюднений на сайті Офісу президента, пишуть «МикВісті».

«За громадянську мужність, героїчне служіння Українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України», — йдеться у документі.

Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоєно звання Героя України. Скриншот з сайту Офісу президента

Олександр Гордієнко був головою Асоціації фермерів Херсонської області, депутатом обласної ради та засновником фермерського господарства з понад 30-річною історією. 5 вересня він загинув у полі, російські військові атакували автомобіль, у якому він працював.

Після звільнення правобережжя Херсонщини фермер активно займався розмінуванням власних угідь. Щоб убезпечити працівників і техніку від російських дронів, він придбав системи радіоелектронної боротьби і антидронові рушниці.

Нагадаємо, що донька подала звернення про присвоєння Олександру Гордієнку звання Героя України. Вона розповіла, що її батько власноруч розмінував тисячі гектарів землі, вилучив понад п'ять тисяч мін і знищив понад 200 російських дронів, рятуючи людей і техніку. За відвагу та самовідданість місцеві мешканці називали його «Фермером Рембо».

Як повідомлялось, ірландський документаліст Кайлін Робертсон зняв фільм, присвячений історії життя та героїзму Олександра Гордієнка.