Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоїли посмертно звання Героя України
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:02, 12 листопада, 2025
-
Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертне звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку, який самотужки розміновував поля та збивав російські дрони.
Про це йдеться в Указі, який оприлюднений на сайті Офісу президента, пишуть «МикВісті».
«За громадянську мужність, героїчне служіння Українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України», — йдеться у документі.
Олександр Гордієнко був головою Асоціації фермерів Херсонської області, депутатом обласної ради та засновником фермерського господарства з понад 30-річною історією. 5 вересня він загинув у полі, російські військові атакували автомобіль, у якому він працював.
Після звільнення правобережжя Херсонщини фермер активно займався розмінуванням власних угідь. Щоб убезпечити працівників і техніку від російських дронів, він придбав системи радіоелектронної боротьби і антидронові рушниці.
Нагадаємо, що донька подала звернення про присвоєння Олександру Гордієнку звання Героя України. Вона розповіла, що її батько власноруч розмінував тисячі гектарів землі, вилучив понад п'ять тисяч мін і знищив понад 200 російських дронів, рятуючи людей і техніку. За відвагу та самовідданість місцеві мешканці називали його «Фермером Рембо».
Як повідомлялось, ірландський документаліст Кайлін Робертсон зняв фільм, присвячений історії життя та героїзму Олександра Гордієнка.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.