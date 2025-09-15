Збив сотні дронів і розмінував тисячі гектарів: загиблому фермеру з Херсонщини просять надати звання Героя України

Олександр Гордієнко. Фото: Суспільне

Аліна Гордієнко, донька фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка, загиблого від російської атаки, зареєструвала петицію з проханням присвоїти її батька звання Героя України.

У петиції вона зазначила, що після деокупації правобережжя області її батько самостійно розмінував тисячі гектарів полів та вивіз понад 5 тисяч протитанкових мін. Він також захищав працівників і техніку від обстрілів, а зі своєї рушниці зумів збити близько 200 російських дронів.

Нагадаємо, що Олександр Гордієнко загинув 5 вересня внаслідок удару російського безпілотника поблизу села Урожайне Бериславського району.

Як повідомляв голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, фермер мав понад 30 років досвіду у сільському господарстві, був власником господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

«Жодні замінування, обстріли чи атаки не змусили його залишити справу життя. Він до останнього працював на рідній землі для Херсонщини», — наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, лише за останню добу російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.