Обстріли Херсонщини: загинула людина, двоє поранених, пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська знову обстрілювали Херсонську область. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це 15 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, снаряди влучили по території фермерського господарства. Під авіаударами, артилерійським вогнем і дроновими атаками опинилися 37 населених пунктів області. Пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди та гараж.

Нагадаємо, що російські війська також атакували дронами FPV Миколаївську область. У селі Дмитрівка внаслідок однієї з атак поранення дістав місцевий житель.