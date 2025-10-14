Ірландський журналіст зняв документальний фільм про загиблого фермера з Херсонщини

Фермер Олександр Гордієнко загинув від російського обстрілу. Фото: Суспільне

Ірландський документаліст Кайлін Робертсон зняв фільм, присвячений історії життя та героїзму українського фермера з Херсонщини — Олександра Гордієнка, який загинув від російського обстрілу.

Проєкт вийшов на YouTube-каналі журналіста. Після звістки про смерть аграрія Робертсон вирушив на його господарство, щоб розповісти про людину, яка стала символом стійкості херсонських фермерів.

— Більшість новин про Херсон зосереджуються на атаках дронів по цивільних у центрі міста, тож мені здалося важливим показати цю тему зсередини, у найдрібніших деталях. Фермери цього регіону пережили справжні жахіття: спочатку окупацію, потім мінування, посуху, а тепер і атаки FPV-дронів, — зазначив Кайлін Робертсон.

Олександр Гордієнко був головою Асоціації фермерів Херсонської області, депутатом обласної ради та засновником фермерського господарства з понад 30-річною історією. 5 вересня він загинув у полі, російські військові атакували автомобіль, у якому він працював.

Після звільнення правобережжя Херсонщини фермер активно займався розмінуванням власних угідь. Щоб убезпечити працівників і техніку від російських дронів, він придбав системи радіоелектронної боротьби і антидронові рушниці.

Нагадаємо, що донька подала звернення про присвоєння Олександру Гордієнку звання Героя України. Вона розповіла, що її батько власноруч розмінував тисячі гектарів землі, вилучив понад п'ять тисяч мін і знищив понад 200 російських дронів, рятуючи людей і техніку. За відвагу та самовідданість місцеві мешканці називали його «Фермером Рембо».