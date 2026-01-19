Сім ударних БпЛА збили над Миколаївщиною вночі
- Марія Хаміцевич
8:13, 19 січня, 2026
Вночі 19 січня над Миколаївською областю працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Під час нічної атаки над областю збили сім ударних безпілотних літальних апаратів «Shahed 131/136» та інші безпілотники-імітатори, які спрямували на регіон.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби росіяни двічі атакували Очаківську громаду Миколаївщини FPV-дронами.
