 У Миколаївській області 19 січня збили сім «Шахедів»

    19 січня, 2026

    Миколаїв

  19 січня , 2026 понеділок

  Миколаїв

Сім ударних БпЛА збили над Миколаївщиною вночі

Робота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУРобота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Вночі 19 січня над Миколаївською областю працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Під час нічної атаки над областю збили сім ударних безпілотних літальних апаратів «Shahed 131/136» та інші безпілотники-імітатори, які спрямували на регіон.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби росіяни двічі атакували Очаківську громаду Миколаївщини FPV-дронами.

За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині
Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений
Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали двоє людей
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали двоє людей
Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений
За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений