 У Миколаєві 19 січня посилили графіки відключень

  • понеділок

    19 січня, 2026

  • -6.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -6.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві посилили графіки відключень: додатково знеструмили дві черги

У Миколаєві посилили графіки відключень. Архівне фото: МикВістіУ Миколаєві посилили графіки відключень. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві підчерги 1.2 та 5.1 почали відключати від електроенергії раніше запланованого часу — з 9:00.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В «Укренерго» пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі в низці регіонів України запровадили екстрені відключення світла. У компанії наголосили, що в областях, де застосовують аварійні обмеження, раніше оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не діють.

У національній енергокомпанії зазначили, що ситуація може змінюватися, та закликали українців стежити за повідомленнями своїх обленерго.

Нагадаємо, що у Миколаєві та по області 19 січня погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Слід зазначити, що у Миколаєві планові відключення електроенергії тривають до 16 годин на день, хоча суттєвих пошкоджень мережі немає. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, відключення є плановими і пов’язані із загальним станом енергетичної

Останні новини про: Графіки відключень світла

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня
До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня
Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки
Реклама
Читайте також:
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Графіки відключень світла

Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки
До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня
До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений