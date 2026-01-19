У Миколаєві посилили графіки відключень: додатково знеструмили дві черги

У Миколаєві посилили графіки відключень. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві підчерги 1.2 та 5.1 почали відключати від електроенергії раніше запланованого часу — з 9:00.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В «Укренерго» пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі в низці регіонів України запровадили екстрені відключення світла. У компанії наголосили, що в областях, де застосовують аварійні обмеження, раніше оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не діють.

У національній енергокомпанії зазначили, що ситуація може змінюватися, та закликали українців стежити за повідомленнями своїх обленерго.

Нагадаємо, що у Миколаєві та по області 19 січня погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Слід зазначити, що у Миколаєві планові відключення електроенергії тривають до 16 годин на день, хоча суттєвих пошкоджень мережі немає. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, відключення є плановими і пов’язані із загальним станом енергетичної