В Одесі атакували енергооб'єкт ДТЕК: понад 30 тисяч родин без світла
19 січня, 2026
Вночі 19 січня внаслідок російської атаки в Одесі зазнав значних пошкоджень енергетичний об’єкт компанії «ДТЕК Одеські електромережі».
Про це повідомили в ДТЕК.
За даними компанії, через обстріли без електропостачання наразі залишаються близько 30,8 тисячі родин.
«Руйнування значні, і відновлювальні роботи потребуватимуть тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — зазначили в компанії.
Після отримання дозволу від рятувальників і військових аварійні бригади енергетиків розпочали відновлювальні роботи. Фахівці проводять огляд обладнання та розбирають завали, після чого перейдуть безпосередньо до ремонтів.
У ДТЕК наголосили, що першочерговим завданням є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення теплом і водою житлових будинків.
Нагадаємо, вночі 19 січня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлова, енергетична та газова інфраструктура, одна людина постраждала.
