В Одесі атакували енергооб’єкт ДТЕК: понад 30 тисяч родин без світла

Наслідки російських обстрілів Одещини, 19 січня 2026 року. Фото: ДТЕК

Вночі 19 січня внаслідок російської атаки в Одесі зазнав значних пошкоджень енергетичний об’єкт компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, через обстріли без електропостачання наразі залишаються близько 30,8 тисячі родин.

Реклама

«Руйнування значні, і відновлювальні роботи потребуватимуть тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — зазначили в компанії.

Після отримання дозволу від рятувальників і військових аварійні бригади енергетиків розпочали відновлювальні роботи. Фахівці проводять огляд обладнання та розбирають завали, після чого перейдуть безпосередньо до ремонтів.

У ДТЕК наголосили, що першочерговим завданням є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення теплом і водою житлових будинків.

Нагадаємо, вночі 19 січня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлова, енергетична та газова інфраструктура, одна людина постраждала.