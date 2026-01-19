 Наловив риби на мільйон: у Миколаєві браконьєра зобов’язали відшкодувати збитки

  • вівторок

    20 січня, 2026

  • -7.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -7.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Браконьєр, який ловив рибу на Бузькому лимані, має сплатити понад ₴1 млн збитків

У Миколаєві рибалку зобов’язали відшкодувати понад ₴1,3 млн збитків. Фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Миколаєві рибалку зобов’язали відшкодувати понад ₴1,3 млн збитків. Фото: Нацполіція Миколаївщини

У Миколаєві чоловік, який незаконно ловив рибу сітками на узбережжі Бузького лиману в мікрорайоні Мала Корениха, має сплатити понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу з посиланням на рішення Заводського районного суду Миколаєва.

Як з’ясувалося, 27 січня 2025 року порушника затримали під час незаконного вилову. У нього вилучили човен, чотири мисинові сітки та улов.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим строком на рік. Крім того, з рибалки стягнуть кошти через шкоду, завдану довкіллю.

Нагадаємо, що на території національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині затримали браконьєра, який сітками виловив майже 400 рибин, збитки оцінили у понад вісім мільйонів гривень.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
«Наше завдання змінити», — Кім хоче зробити Миколаїв охайним, як Харків
Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь
«Наше завдання змінити», — Кім хоче зробити Миколаїв охайним, як Харків
У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч

Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

«Ціна буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни та чекає приїзду інвесторів цього року

7 годин тому

Понад 14 годин без світла: графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Головне сьогодні