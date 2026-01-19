Браконьєр, який ловив рибу на Бузькому лимані, має сплатити понад ₴1 млн збитків
У Миколаєві чоловік, який незаконно ловив рибу сітками на узбережжі Бузького лиману в мікрорайоні Мала Корениха, має сплатити понад 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу з посиланням на рішення Заводського районного суду Миколаєва.
Як з’ясувалося, 27 січня 2025 року порушника затримали під час незаконного вилову. У нього вилучили човен, чотири мисинові сітки та улов.
Суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим строком на рік. Крім того, з рибалки стягнуть кошти через шкоду, завдану довкіллю.
Нагадаємо, що на території національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині затримали браконьєра, який сітками виловив майже 400 рибин, збитки оцінили у понад вісім мільйонів гривень.
