На Одещині затримали експравоохоронця, якого підозрюють у підготовці схронів із вибухівкою для терактів у 4 містах

На Одещині затримали експравоохоронця, якого підозрюють у підготовці схронів із вибухівкою. Фото: СБУ

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою та підготовці схронів із вибухівкою для можливих терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі.

Про це 20 січня повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, йдеться про 55-річного експравоохоронця з Одеської області. Як встановило слідство, чоловік потрапив у поле зору представників РФ після публікації антиукраїнських коментарів у соціальних мережах.

Згідно з інформацією спецслужби, підозрюваний нібито отримав від представників ГРУ РФ координати схронів, де зберігалися заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отриману вибухівку він модифікував елементами дистанційного підриву та закладав у тайники, визначені куратором.

Правоохоронці зазначають, що ці схованки переважно розміщувалися на околицях міст, подалі від житлової забудови для підриву автомобілів військовослужбовців Сил оборони.

Зазначається, що під час обшуків у чоловіка вилучили саморобні вибухові пристрої та комплектні деталі до них.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду в умовах воєнного стану, підготовку до терористичного акту, незаконне поводження зі зброєю та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

