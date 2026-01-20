«Птахи Мадяра» уразили підстанції та склади дронів на окупованих територіях: що відомо

ЗСУ уразили підстанції та склади дронів на окупованих територіях. Ілюстративне фото: Getty Images

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по стратегічних об’єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема по підстанціях залізниці та складах російських дронів.

Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді, позивний «Мадяр», операція тривала з 17 по 19 січня.

Зокрема, дрони атакували тягові підстанції «Сартана» у Маріуполі та «Карань» в Андріївці (Донеччина), що забезпечують електропостачання залізниці на маршрутах Маріуполь — Волноваха — Донецьк; були знищені потужні трансформатори від 2500 до 4000 кВт.

А також підстанція «Азовська» (Старий Крим, Донеччина) потужністю 220 кВт, ключова для енергозабезпечення промислових об’єктів регіону.

За словами «Мадяра», ці дії значно ускладнюють логістику та енергопостачання ворога на ключових ділянках.

Крім того, військові знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300 у тимчасово окупованій Луганській області. Північнокорейську 240-мм реактивну систему залпового вогню М-199 (аналог РСЗВ «Ураган») та склади дронів 144-ї дивізії 51-ї армії у Новокраснянці та Донецьку.

Удари проводили бійці 1 окремого центру СБС, батальйону «Кайрос» 414 бригади «Птахи Мадяра» та 412 бригади «Немезис» у координації з Центром глибинного ураження Угруповання СБС.

