Посадовця на Миколаївщині підозрюють у розтраті понад ₴700 тис. під час закупівлі генераторів

На Миколаївщині посадовця підозрюють у розтраті коштів під час закупівлі генераторів. Ілюстраційне фото: МикВісті

Селищному голові однієї з територіальних громад Миколаївського району повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі генераторів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2022 році посадовець без проведення тендеру напряму уклав договір з підприємцем на закупівлю генераторів. При цьому обладнання придбали за значно завищеними цінами.

Внаслідок таких дій бюджету територіальної громади завдали збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

Посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану та у великих розмірах». Йому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

