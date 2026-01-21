 В Одесі повідомили про підозру жінці за фейкове мінування суду

  середа

    21 січня, 2026

«Замінувала» суд, аби зірвати засідання по справі знайомого: одеситці повідомили про підозру

В Одесі повідомили про підозру жінці за фейкове мінування суду. Фото: Нацполіція Одеської областіВ Одесі повідомили про підозру жінці за фейкове мінування суду. Фото: Нацполіція Одеської області

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 25-річній місцевій мешканці. Її підозрюють у повідомленні про мінування суду, крадіжці мобільного телефона та зберіганні наркотиків.

Як повідомили в Нацполіції Одеської області, жінка вдень анонімно зателефонувала на спецлінію 102 і заявила про замінування суду в Пересипському районі Одеси.

Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухових пристроїв не знайшли. Наступного дня правоохоронці встановили особу заявниці. За її словами, вона хотіла зірвати судове засідання у справі свого знайомого.

Того ж дня біля розважального закладу жінка підібрала мобільний телефон, який випав з кишені незнайомки, та продала його. Правоохоронці знайшли телефон вартістю понад п’ять тисяч гривень і повернули власниці.

Крім того, у жінки виявили канабіс. Вона пояснила, що зберігала його для власного вживання.

Слідчі повідомили жінці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваній, — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві розробили новий алгоритм дій на випадок повідомлень про замінування, зокрема для шкіл, дитсадків та інших важливих об’єктів. Це сталося на тлі щоденних тоді повідомлень про замінування.

В Одесі посеред вулиці зі стріляниною викрали 19-річну дівчину: трьох чоловіків затримали
Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту
Місцеві бюджети Одещини отримали майже ₴21 млн від транспортного податку за рік
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
