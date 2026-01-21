«Замінувала» суд, аби зірвати засідання по справі знайомого: одеситці повідомили про підозру

В Одесі повідомили про підозру жінці за фейкове мінування суду. Фото: Нацполіція Одеської області

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 25-річній місцевій мешканці. Її підозрюють у повідомленні про мінування суду, крадіжці мобільного телефона та зберіганні наркотиків.

Як повідомили в Нацполіції Одеської області, жінка вдень анонімно зателефонувала на спецлінію 102 і заявила про замінування суду в Пересипському районі Одеси.

Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухових пристроїв не знайшли. Наступного дня правоохоронці встановили особу заявниці. За її словами, вона хотіла зірвати судове засідання у справі свого знайомого.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Того ж дня біля розважального закладу жінка підібрала мобільний телефон, який випав з кишені незнайомки, та продала його. Правоохоронці знайшли телефон вартістю понад п’ять тисяч гривень і повернули власниці.

Крім того, у жінки виявили канабіс. Вона пояснила, що зберігала його для власного вживання.

Слідчі повідомили жінці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваній, — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві розробили новий алгоритм дій на випадок повідомлень про замінування, зокрема для шкіл, дитсадків та інших важливих об’єктів. Це сталося на тлі щоденних тоді повідомлень про замінування.