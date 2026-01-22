 У Львові лікарі врятували немовля, яке ледь не задихнулося гілкою ялинки

Клуб

У Львові лікарі врятували немовля, яке ледь не задихнулося гілкою ялинки

У Львові лікарі врятували немовля, яке ледь не задихнулося гілкою ялинки. Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит/FacebookУ Львові лікарі врятували немовля, яке ледь не задихнулося гілкою ялинки. Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит/Facebook

У Львові медики врятували 8-місячного хлопчика Святослава, який мало не задихнувся гілками натуральної ялинки, які застрягли в його трахеї та бронхах.

Про інцидент повідомили у львівській лікарні «Охматдит». За словами медиків, сторонній об’єкт був настільки великим, що його довелося видаляти по частинах.

Як розповіли в лікарні, хлопчик грався у кімнаті поруч із живою ялинкою. Раптом мати помітила, що дитина почала задихатися. З рота сина жінка витягнула шматочки паперу, однак повноцінне дихання не відновилося.

У Львові лікарі врятували немовля, яке ледь не задихнулося гілкою ялинки. Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит/FacebookУ Львові лікарі врятували немовля, яке ледь не задихнулося гілкою ялинки. Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит/Facebook

Дорослі викликали екстрену медичну допомогу. Уже в кареті «швидкої» у Святослава стався епізод короткочасної зупинки дихання. Немовля доправили до Львова, де лікарі зафіксували шумке, свистяче та важке дихання.

Хоча рентгенівський знімок не показав причини проблем, ослаблене дихання вказувало на наявність стороннього тіла у дихальних шляхах. Тому хлопчику провели діагностичну бронхоскопію — огляд трахеї та бронхів за допомогою тонкої трубки з камерою.

«Під час втручання лікарі побачили те, що шокувало навіть досвідчених фахівців: у ділянці біфуркації трахеї та головних бронхів була гілка натуральної ялинки. Її доводилося видаляти по частинах. Вона була настільки великою для такої маленької дитини, що виникало лише одне запитання: як вона взагалі там помістилася?» — кажуть медики.

Після видалення гілки лікарям вдалося повністю відновити прохідність дихальних шляхів, і дихання хлопчика нормалізувалося.

«Ще трохи – і дихальні шляхи могли бути заблоковані повністю. Наслідки могли стати фатальними», — сказав лікар-хірург Олександр Колодій.

Наступного дня маленького пацієнта виписали додому. За словами медиків, він був активним, усміхненим і не мав жодних ускладнень.

Нагадаємо, за місяць до лікарень України потрапили більше тисячі людей з обмороженням та переохолодженнями.

