Інклюзивна автошкола у Миколаєві: за рік навчання пройшла 31 людина
- Анна Гакман
8:00, 26 січня, 2026
У 2025 році в Миколаєві водінню навчалися 31 людина з інвалідністю: 17 ветеранів пройшли курси за бюджетною програмою, ще 14 цивільних — оплатили навчання самостійно.
Про це йдеться у статті «МикВісті» «Єдина на Миколаївщині: як працює автошкола для людей з інвалідністю і чому скласти теоретичний іспит у Миколаєві досі проблема».
Зазначимо, що навчання людей з інвалідністю потребує окремої сертифікації, адаптованих класів і спеціально переобладнаних автомобілів. У Миколаєві ці вимоги взяла на себе автошкола «Престиж».
Як розповіла заступниця директора з навчальної роботи автошколи «Престиж» Ніна Кузьмич, вартість навчання для цивільних складала 26 тисяч гривень, тоді як для бюджетних — 22 тисячі гривень.
Нагадаємо, у Миколаївській області жінки, які постраждали внаслідок війни, безкоштовно навчаються водінню. 30 жінок вчаться керувати легковими автомобілями, ще 10 тракторами.
Як розповіла Олена Пащенко, керівниця проєкту громадської організації «Десяте квітня», участь у програмі можуть брати жінки, які постраждали внаслідок війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, це жінки з інвалідністю та з багатодітних родин.
