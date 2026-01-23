У Миколаєві у разі блекауту школи перейдуть на дистанційне навчання, а дитсадки працюватимуть по 4 години

У разі блекауту у Миколаєві школи перейдуть на дистанційку. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві у разі блекауту школи перейдуть на дистанційне навчання, а дитсадки на короткострокове перебування.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів віцемер Миколаєва Анатолій Петров та заступниця начальника міського управління освіти Світлана Макарова.

За словами Анатолія Петрова, майже всі заклади освіти забезпечені генераторами, проте їхньої потужності недостатньо для роботи харчоблоків.

— Заклади загальної середньої освіти планують працювати у штатному режимі. Електроенергії не завжди й не всюди вистачає для роботи кухонь, але працівники виходять навіть уночі. Наразі серйозних проблем із харчуванням у школах немає, але людям дуже важко, які працюють на харчуваннях.[...] Ми відпрацьовуємо зараз питання по забезпеченню генераторами. Майже всі заклади забезпечені генераторами, але, на жаль, вони мають слабку потужність 5-8 кВт, які не можуть протягнути 100% харчоблоки. Там, де генератори є більше 30-40 кВт, то там більш-менш нормальна ситуація, — сказав Анатолій Петров.

За його словами, у разі блекауту школи перейдуть на дистанційне навчання.

— У разі повного блекауту заклади загальної та середньої освіти перейдуть на дистанційне навчання, а заклади дошкільної освіти — на короткострокове перебування. Там, де генератори потужніші й кухні можуть працювати, буде повний день. Там, де забезпечити це не вдасться, а йдеться про 40 дитячих садків і 52 заклади освіти, діти перебуватимуть у закладах неповний день. Будемо проводити збори з батьками, будемо пояснювати, бо це такі обставини, які не залежать від вас, мене та інших людей, — додав Анатолій Петров.

Як пояснила Світлана Макарова, у таких ситуаціях дитячі садки працюватимуть лише чотири години та без харчування.

— Заклади дошкільної освіти максимально намагаються пристосуватись до графіків відключення світла та забезпечити вихованців гарячим харчуванням. У випадках, якщо графік погодинних відключень унеможливлює приготування їжі, заклади дошкільної освіти переходять на режим перебування дітей в закладі не більше чотирьох годин, без харчування, — пояснила Світлана Макарова.

Нагадаємо, учора, 22 січня, у Миколаєві курсували лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинили.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс», електротранспорт у місті працює в обмеженому режимі через графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії.

Ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Учора, 22 січня, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом Віталій Кім заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

