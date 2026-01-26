У Миколаєві прогнозують сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

У Миколаєві та області прогнозують сильний вітер. Фото: Senfil

У Миколаївській області сьогодні, 26 січня, очікують пориви сильного вітру.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

За даними синоптиків, пориви східного вітру будуть зі швидкістю 15–20 метрів за секунду.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища: 26 січня 2026 року по Миколаївській області та м. Миколаїв протягом доби: пориви східного вітру, 15-20 м/с. І рівень небезпечності - жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня в Миколаєві комунальні служби працювали у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про ожеледицю.

Як повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» на нічне чергування залишило відповідального диспетчера, водія навантажувача та шість комбінованих дорожніх машини для обробки проїжджої частини спеціальними матеріалами.