У Миколаєві прогнозують сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

У Миколаєві та області прогнозують сильний вітер. Фото: SenfilУ Миколаєві та області прогнозують сильний вітер. Фото: Senfil

У Миколаївській області сьогодні, 26 січня, очікують пориви сильного вітру.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

За даними синоптиків, пориви східного вітру будуть зі швидкістю 15–20 метрів за секунду.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища: 26 січня 2026 року по Миколаївській області та м. Миколаїв протягом доби: пориви східного вітру, 15-20 м/с. І рівень небезпечності - жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня в Миколаєві комунальні служби працювали у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про ожеледицю.

Як повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» на нічне чергування залишило відповідального диспетчера, водія навантажувача та шість комбінованих дорожніх машини для обробки проїжджої частини спеціальними матеріалами.

