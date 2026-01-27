 Ліквідація наслідків крижаної негоди: залізничники відновлюють рух

Лід на дротах та повалені дерева: на Одещині відновлюють рух поїздів після негоди

Залізничники відновлюють рух після крижаної негоди. Фото: МикВісті, для ілюстраціїЗалізничники відновлюють рух після крижаної негоди. Фото: МикВісті, ілюстративне

Залізничники продовжують ліквідовувати наслідки аномальної погоди в Одеській області, яка призвела до обледеніння інфраструктури та падіння дерев.

Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», фахівці розчищають колії, відновлюють і розморожують контактну мережу, а також системи сигналізації та зв’язку, що опинилися під шаром льоду.

До ліквідації наслідків негоди залучили близько 250 працівників із різних підрозділів — енергетиків, зв’язківців, колійників, локомотивників і співробітників вокзалів. Як зазначають у компанії, «продовжуємо рух, попри складні погодні умови».

Через суцільну ожеледь лінії електропередачі залишаються вкритими льодом, тому на проблемних ділянках задіяли спеціальну техніку. Зокрема, працюють 22 локомотиви, обладнані системами механічної оббивки льоду з контактного дроту.

Вокзали, які тимчасово залишилися без електрики, перейшли на резервні джерела живлення. Пасажирів запрошують скористатися приміщеннями вокзалів, щоб зігрітися та підзарядити телефони.

Рух поїздів на знеструмлених ділянках забезпечують резервні тепловози. Окрім цього, залізничники підтримують безперебійне курсування вантажних поїздів у напрямку морських портів.

Пасажирів поїздів, які вирушають з Одеси із запізненням, забезпечують харчуванням на проміжних станціях у Рівному, Львові та Тернополі. Актуальну інформацію щодо затримок поїздів можна перевірити на спеціальному онлайн-ресурсі.

Нагадаємо, що через ускладнення погодних умов на дорогах Миколаївської та Одеської областей 27 січня тимчасовво обмежили руху транспорту. Згодом обмеження скасували.

