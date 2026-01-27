 Потяг із сотнями пасажирів атакували «Шахедами» 27 січня

На Харківщині потяг із сотнями пасажирів атакували «Шахедами»: є поранені

Пасажирський потяг, який атакували дронами. Фото: Facebook / Олексій КулебаПасажирський потяг, який атакували дронами. Фото: Facebook / Олексій Кулеба

У Харківській області російські ударні дрони Shahed атакували пасажирський потяг сполученням Барвінкове — Львів — Чоп. Унаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

За їхніми словами, три безпілотники влучили поблизу тепловоза та в один із пасажирських вагонів, який загорівся. У поїзді перебував 291 пасажир — усіх людей оперативно евакуювали.

Для пасажирів атакованого рейсу, а також для тих, хто очікував на зворотний потяг, організовують резервні автобуси.

Станом на зараз відомо про двох поранених. Їх передали медикам та госпіталізували до медичних закладів.

«Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. Працюють усі екстрені служби — медики, рятувальники, команда «Укрзалізниці». Удар по пасажирському потягу — це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі», — зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста.

Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще 25 — отримали поранення. 28 січня оголосили днем жалоби через наслідки нічної атаки.

