Побили двомісячне немовля та залишили на дачі: на Полтавщині судитимуть батьків

На Полтавщині судитимуть батьків, які побили двомісячне немовля та залишили його на дачі. Ілюстративне фото: Getty ImagesНа Полтавщині судитимуть батьків, які побили двомісячне немовля та залишили його на дачі. Ілюстративне фото: Getty Images

На Полтавщині судитимуть подружжя, яке побило свою двомісячну доньку та залишило немовля саме в дачному будинку. Дитину з травмами забрали до лікарні, зараз вона перебуває з бабусею.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, навесні 2025 року в дачному будинку на Полтавщині батьки намагалися «заспокоїти» плач дитини. Зокрема, вони били немовля по голові, а соску прив’язали мотузкою до обличчя дівчинки. Потім подружжя залишило дитину на дачі, а самі повернулись додому.

Тривогу забила сусідка, яка помітила, що пара повернулася до квартири без дитини, та звернулася до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що немовля перебувало без нагляду близько півтори години. Дитину знайшли та доправили до лікарні. Судово-медична експертиза підтвердила, що дівчинці було завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Досудове розслідування триває. Батькам повідомили про підозру за статтями про умисне спричинення тілесних ушкоджень малолітній дитині та залишення її в небезпеці (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 135 ККУ).

Нагадаємо, що у Миколаєві у сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину. Інцидент стався 26 січня близько 13:30 на вулиці Лазурній.

Пізніше начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко повідомила «МикВісті», що немовля перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в обласній дитячій лікарні.

новини
У РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

Даріна Мельничук
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
