Побили двомісячне немовля та залишили на дачі: на Полтавщині судитимуть батьків

На Полтавщині судитимуть подружжя, яке побило свою двомісячну доньку та залишило немовля саме в дачному будинку. Дитину з травмами забрали до лікарні, зараз вона перебуває з бабусею.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, навесні 2025 року в дачному будинку на Полтавщині батьки намагалися «заспокоїти» плач дитини. Зокрема, вони били немовля по голові, а соску прив’язали мотузкою до обличчя дівчинки. Потім подружжя залишило дитину на дачі, а самі повернулись додому.

Тривогу забила сусідка, яка помітила, що пара повернулася до квартири без дитини, та звернулася до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що немовля перебувало без нагляду близько півтори години. Дитину знайшли та доправили до лікарні. Судово-медична експертиза підтвердила, що дівчинці було завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Досудове розслідування триває. Батькам повідомили про підозру за статтями про умисне спричинення тілесних ушкоджень малолітній дитині та залишення її в небезпеці (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 135 ККУ).

