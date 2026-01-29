Під час пожежі у Миколаївській області загинули двоє чоловіків

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

Протягом 28 січня та в ніч на 29 січня на території Миколаївської області сталося п’ять пожеж. Чотири з них — у приватному секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Трагічний випадок зафіксували у селищі Врадіївка Первомайського району. У приватному житловому будинку під час невеликої пожежі загинули двоє чоловіків — 50 і 30 років.

Їх тіла знайшли поліцейські до прибуття вогнеборців. За попередніми даними, пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням.

Ще одну масштабну пожежу приватного будинку вогнеборці ліквідували у селі Миколаївське у Миколаївському районі. Вогонь охопив перекриття даху та побутові речі на площі 150 квадратних метрів.

Також горів житловий будинок у селі Рівне Миколаївського району. Площа пожежі склала 6 квадратних метрів.

У селі Станційне в Баштанському районі рятувальники загасили пожежу даху будівлі, яка не експлуатується. Вогонь поширився на площу 25 квадратних метрів.

Окрім цього, в Інгульському районі Миколаєва загорівся сміттєвий бак. Причини всіх пожеж з’ясовують.

Нагадаємо, що за добу до цього на Миколаївщині також загинула людина через пожежу, ще одна — травмувалась.