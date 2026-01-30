 Пожежі у Миколаєві 30 січня

Нічна пожежа в Миколаєві: у приватному будинку загорілися холодильники

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, для ілюстраціїПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Вночі 30 січня у Миколаєві сталася пожежа на території приватного будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На подвір’ї загорілися два холодильники та дерев’яний навіс. Вогонь охопив площу близько чотирьох квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу та не допустили поширення вогню на житловий будинок. Причину пожежі наразі з’ясовують.

Нагадаємо, що протягом 28 січня та вночі 29 січня у Миколаївській області сталося п’ять пожеж. Чотири з яких у приватному секторі.

