Зеленський: Запрошення до Москви — це спосіб уникнути реальних переговорів

Володимир Зеленський відкинув ідею переговорів із Путіним у Москві. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає можливим проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, водночас наголосивши на готовності України до будь-якого результативного формату зустрічі для завершення війни.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, цитує «Українська правда».

— Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно, — заявив президент.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами глави держави, Україна зацікавлена в конструктивних переговорах, які можуть привести до реального завершення війни.

Водночас він припустив, що наполегливі запрошення до Москви можуть бути способом уникнути реальних переговорів.

— Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається, — сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що для України прийнятний будь-який реальний формат зустрічі лідерів, якщо він може дати результат.

— Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому — тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях, — підсумував він.

Нагадаємо, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив російським медіа, що президент України Володимир Зеленський у разі бажання зустрітися з Володимиром Путіним може приїхати до Москви. Також він запевнив, що у разі приїзду президента України до російської столиці йому нібито гарантують безпеку.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у межах мирних переговорів для вирішення двох ключових питань — щодо територій та Запорізької атомної електростанції.