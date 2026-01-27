Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення двох ключових питань, — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Getty Images/Eduard Kryzhanivskyi/Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Global Images Ukraine

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у межах мирних переговорів для вирішення двох ключових питань — щодо територій та Запорізької атомної електростанції.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

За словами міністра, у межах мирного процесу наразі залишаються непогодженими два найбільш чутливі питання — статус тимчасово окупованих територій та майбутній контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Реклама

«Саме для вирішення цих питань президент готовий зустрітися з Путіним і обговорювати їх напряму», — зазначив Андрій Сибіга.

Водночас він наголосив, що не бачить необхідності у власній зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Ми не повинні створювати паралельні переговорні треки. Є сформовані переговорні команди, до складу яких входять і представники Міністерства закордонних справ. Створення додаткових форматів зараз не є доцільним», — пояснив він.

Також Андрій Сибіга повідомив, що переговорні групи вже провели предметні обговорення щодо параметрів припинення вогню, а також механізмів моніторингу та верифікації можливого перемир’я.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до нових тристоронніх зустрічей за участю американської та російської делегацій вже цього тижня.