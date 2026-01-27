Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення двох ключових питань, — Сибіга
23:10, 27 січня, 2026
-
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у межах мирних переговорів для вирішення двох ключових питань — щодо територій та Запорізької атомної електростанції.
Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Європейська правда».
За словами міністра, у межах мирного процесу наразі залишаються непогодженими два найбільш чутливі питання — статус тимчасово окупованих територій та майбутній контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
«Саме для вирішення цих питань президент готовий зустрітися з Путіним і обговорювати їх напряму», — зазначив Андрій Сибіга.
Водночас він наголосив, що не бачить необхідності у власній зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
«Ми не повинні створювати паралельні переговорні треки. Є сформовані переговорні команди, до складу яких входять і представники Міністерства закордонних справ. Створення додаткових форматів зараз не є доцільним», — пояснив він.
Також Андрій Сибіга повідомив, що переговорні групи вже провели предметні обговорення щодо параметрів припинення вогню, а також механізмів моніторингу та верифікації можливого перемир’я.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до нових тристоронніх зустрічей за участю американської та російської делегацій вже цього тижня.
