Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі між Україною, США та Росією цього тижня

Зеленський анонсував тристоронні зустрічі Україна-США-РФ вже цього тижня. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до нових тристоронніх зустрічей за участю американської та російської делегацій вже цього тижня.

Про це він заявив, після того, як заслухав доповідь нашої делегації після перемовин в ОАЕ з американською і російською сторонами.

— Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін, — повідомив глава держави.

Крім того, за його словами, вже цього тижня очікуються нові тристоронні зустрічі.

— Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні, — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше, Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі, яка відбулася сьогодні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.