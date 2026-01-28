У Кремлі знову запропонували Зеленському приїхати до Москви на зустріч із Путіним

Кремль заявив про гарантії безпеки Зеленському в разі поїздки до Москви. Фото: РИА

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив російським медіа, що президент України Володимир Зеленський у разі бажання зустрітися з Володимиром Путіним може приїхати до Москви.

За словами Юрія Ушакова, Володимир Путін нібито неодноразово висловлював готовність до такої зустрічі, пишуть російські «ТАСС», «РИА Новости».

Він процитував позицію російського лідера так: «Якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви».

Також Юрій Ушаков запевнив, що у разі приїзду президента України до російської столиці йому нібито гарантують безпеку.

Крім того, помічник Путіна заявив, що можливу зустріч лідерів України та РФ неодноразово обговорювали під час телефонних розмов президента Росії з президентом США Дональдом Трампом. За словами Юрія Ушакова, «під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість».

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у межах мирних переговорів для вирішення двох ключових питань — щодо територій та Запорізької атомної електростанції.