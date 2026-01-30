Сміттєвоз Комунтрансу збив жінку в Миколаєві: у поліції розслідують смертельну ДТП
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
15:00, 30 січня, 2026
-
У Миколаєві, 30 січня близько 11:40 сталася смертельна ДТП за участю автомобіля-сміттєвоза «Миколаївкомунтранс». Унаслідок інциденту загинула літня жінка.
Про це повідомили в поліції Миколаївщини.
За словами правоохоронців трагедія трапилася у районі будинку №148 на проспекті Центральному. За попередніми даними, 45-річний водій сміттєвоза, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку, яка у цей час перебувала на проїзній частині. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.
Наразі слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Інформацію про інцидент підтвердив також керівник КП «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало у коментарі «МикВісті».
Нагадаємо, раніше мера Вознесенська Євгена Величка арештували на два місяці із заставою у пів мільйона гривень, через смертельну аварію, що сталася у Кіровоградській області 28 січня. Тоді загинув водій Renault Megane, сімейна пара — чоловік і жінка — з тілесними ушкодженнями потрапили у лікарню.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.