Сміттєвоз Комунтрансу збив жінку в Миколаєві: у поліції розслідують смертельну ДТП

Сміттєвоз Комунтрансу збив жінку в Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві, 30 січня близько 11:40 сталася смертельна ДТП за участю автомобіля-сміттєвоза «Миколаївкомунтранс». Унаслідок інциденту загинула літня жінка.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

За словами правоохоронців трагедія трапилася у районі будинку №148 на проспекті Центральному. За попередніми даними, 45-річний водій сміттєвоза, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку, яка у цей час перебувала на проїзній частині. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Наразі слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Інформацію про інцидент підтвердив також керівник КП «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало у коментарі «МикВісті».

Нагадаємо, раніше мера Вознесенська Євгена Величка арештували на два місяці із заставою у пів мільйона гривень, через смертельну аварію, що сталася у Кіровоградській області 28 січня. Тоді загинув водій Renault Megane, сімейна пара — чоловік і жінка — з тілесними ушкодженнями потрапили у лікарню.