На Миколаївщині СБУ підозрюють начальницю ізолятора в поширені проросійської пропаганди в соцмережах

На Миколаївщині СБУ підозрюють посадовицю поліції в поширені проросійської пропаганди в соцмережах. Фото: СБУ в Миколаївській області

На Миколаївщині СБУ спільно з ДБР та поліцією затримали очільницю ізолятора тимчасового тримання № 2 ГУНП, яку підозрюють у виправдуванні воєнних злочинів російської армії у Бучі.

Про це повідомили в СБУ та Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка через акаунти в TikTok та Telegram під іншими іменами поширювала дописи, у яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України, зокрема воєнні злочини російських військових у Бучі. Вона нібито також підтримувала в дописах захоплення українських територій, а також заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в неї мобільний телефон, на якому, за даними слідства, містяться докази протиправної діяльності.

Жінці повідомлено про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ, а також глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаївській області СБУ затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській розвідці даних про розташування підрозділів ППО поблизу українських аеродромів.