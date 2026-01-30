 Незаконна вирубка акацій на Миколаївщині: збитки майже ₴300 тисяч

У Первомайському районі незаконно вирубали акації: збитки оцінили в майже ₴300 тисяч

У Миколаївській області, на території Мигіївської громади Первомайського району, незаконно вирубали дерев у захисній лісосмузі поблизу села Романова Балка.

Про порушення повідомили в Держекоінспекції. Там зазначили, що невідомі зрубали 16 живих акацій.

У Первомайському районі незаконно вирубали акації. Фото: Держінспекція
У Первомайському районі незаконно вирубали акації. Фото: ДержінспекціяУ Первомайському районі незаконно вирубали акації. Фото: Держінспекція
У Первомайському районі незаконно вирубали акації. Фото: ДержінспекціяУ Первомайському районі незаконно вирубали акації. Фото: Держінспекція

Згідно з розрахунками, сума завданих збитків перевищує 282 тисячі гривень. Матеріали справи передали до поліції.

Екологи наголошують, що захисні лісосмуги відіграють важливу роль у збереженні ґрунтів та екосистем, тому їх знищення завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Нагадаємо, що у Миколаєві на проспекті Миру біля будинку 21-В невідомі незаконно зрубали п’ять тополь.

