У Первомайському районі незаконно вирубали акації: збитки оцінили в майже ₴300 тисяч
- Світлана Іванченко
21:00, 30 січня, 2026
У Миколаївській області, на території Мигіївської громади Первомайського району, незаконно вирубали дерев у захисній лісосмузі поблизу села Романова Балка.
Про порушення повідомили в Держекоінспекції. Там зазначили, що невідомі зрубали 16 живих акацій.
Згідно з розрахунками, сума завданих збитків перевищує 282 тисячі гривень. Матеріали справи передали до поліції.
Екологи наголошують, що захисні лісосмуги відіграють важливу роль у збереженні ґрунтів та екосистем, тому їх знищення завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу.
Нагадаємо, що у Миколаєві на проспекті Миру біля будинку 21-В невідомі незаконно зрубали п’ять тополь.
