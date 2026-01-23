У Миколаєві незаконно зрубали 5 тополь: збитки оцінили в майже ₴18 тисяч
22:51, 23 січня, 2026
-
У Миколаєві на проспекті Миру біля будинку 21-В невідомі незаконно зрубали п’ять тополь.
Як повідомили у Держекоінспекції, порубку провели без спеціального дозволу. Про порушення стало відомо 20 січня, коли інспектори обстежили місце події.
Збитки довкіллю, за розрахунками фахівців, становлять 17,3 тисячі гривень. Адміністративний штраф — 510 гривень.
«Зелені насадження у містах виконують важливі екологічні та санітарні функції. Їх знищення без законних підстав — це шкода не лише природі, а й якості життя мешканців», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва впала акація, яке раніше пошкодив підрядник під час будівництва паркувальної кишені біля історичної будівлі «Дім Юріцина».
