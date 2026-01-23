У Миколаєві незаконно зрубали 5 тополь: збитки оцінили в майже ₴18 тисяч

У Миколаєві на проспекті Миру біля будинку 21-В невідомі незаконно зрубали п’ять тополь.

Як повідомили у Держекоінспекції, порубку провели без спеціального дозволу. Про порушення стало відомо 20 січня, коли інспектори обстежили місце події.

Збитки довкіллю, за розрахунками фахівців, становлять 17,3 тисячі гривень. Адміністративний штраф — 510 гривень.

«Зелені насадження у містах виконують важливі екологічні та санітарні функції. Їх знищення без законних підстав — це шкода не лише природі, а й якості життя мешканців», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва впала акація, яке раніше пошкодив підрядник під час будівництва паркувальної кишені біля історичної будівлі «Дім Юріцина».